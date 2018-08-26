В Бодайбо с 2019 года планируют внедрить электронные социальные проездные

Бодайбо, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Единые электронные социальные проездные билеты для льготников планируют ввести в Бодайбо с 1 января 2019 года. Об этом на пресс-конференции 27 августа сообщил министр соцразвития Иркутской области Владимир Родионов.

Напомним, в этом году еще один город подключается к системе электронных ЕСПБ – в Усть-Илимске их введут на этой неделе, с 1 сентября. Уже действуют они в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске, Братске.

Как пояснил Владимир Родионов, планируется в итоге сделать так, чтобы каждый льготник Приангарья мог использовать свой электронный проездной билет в любой точке региона, в этом направлении и ведется работа. Министр напомнил, что сейчас число поездок в общественном транспорте увеличено до 50, а с 1 октября 2018 года возрастет и количество пригородных – до 40.

– Есть предпосылки по безлимитному проезду – и пусть кто-то два раза в месяц воспользуется, кто-то 200 – у нас были такие случаи в статистике, – но пока это на уровне обсуждения, – отметил Владимир Родионов.