В Братске на текущий ремонт дорог направили больше 155 миллионов рублей

Братск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году из бюджета Братска на текущий ремонт дорог направленно свыше 155 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ямочным ремонтом во всех районах Братска отремонтируют 39 тысяч квадратных метров асфальтового полотна, общая сумма работ составит 52 млн рублей. «Дорожная служба Братска» по муниципальному заданию уже выполняет ремонт основных магистралей города. Работы проводятся в соответствие с ранее утвержденными графиками. На сегодня предприятие выполнило около 50% от всего объёма муниципального задания. Кроме того, работы будут разыграны по результатам конкурсных процедур, которые в настоящее время проводит администрация города.

Также по итогам конкурса будут определены подрядные организации на проведение ремонта пяти улиц методом сплошного покрытия. Это улицы Южная (от Комсомольской до Мира), Подбельского (от Комсомольской до Мира), Крупской (от Рябикова до Комсомольской), автодорога от кольца 7 микрорайона до улицы Пирогова, Спортивная.

Стоимость контракта составит более 88 млн руб. Администрация Братска планирует заключить все контракты с подрядчиками к 1 июля 2018 года.

В плане мероприятий на этот год предусмотрены также устройство дублирующих знаков над проезжей частью, ремонт тротуаров с обустройством пандусов, устройство ограждений вдоль дорог.