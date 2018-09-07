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09.09.2018

В Братске поломались почти все муниципальные автобусы

Братск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске утром 7 сентября из 29 автобусов Центрального автотранспортного предприятия на линию вышли только 11, из которых восемь работали на дачных маршрутах, три — на городских. Остальная техника находилась в ремонте, сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной сложившейся ситуации в мэрии называют высокий износ техники автопарка и состояние дорог.

– Автобусы находятся в плохом техническом состоянии и часто выходят из строя. Особенно это касается техники, которая работает на дачных маршрутах, где движение осуществляется по грунтовым дорогам. К тому же, состояние дорог ухудшается после проливных дождей. Чаще всего ломаются подвеска и тормоза. В среднем у нас ежедневно работают на линии от 17 до 21 единиц техники, но периодически происходит одновременный выход из строя сразу большого числа автобусов, – сказал руководитель Центрального автотранспортного предприятия Алексей Казанцев.

В результате сложившейся ситуации наибольшие перебои в движении автобусов произошли на маршрутах № 39, 21, 21а, 115, 26, 50. Для нормализации работы маршрутов привлекаются частные перевозчики.

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