В Братске с 1 июня проезд подорожает до 22 рублей

Братск 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня проезд внутригородских маршрутах на муниципальных автобусах и троллейбусах составит 22 рубля. Стоимость проезда на маршрутах, соединяющих отдельные жилые районы Братска, и на дачных маршрутах остается без изменений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В братской мэрии поясняют, что повышение стоимости проезда обусловлено экономической необходимостью. С 1 января 2017 года тариф на общественный транспорт составлял 20 рублей. за полтора года выросли практически все затраты пассажирских автопредприятий: повысилась стоимость ГСМ, энергоносителей, запчастей и т. д. Кроме того, необходимость применения установленного Трудовым законодательством начисления районных и северных надбавок на МРОТ увеличило расходы на оплату труда персонала предприятий.

В целом, по предварительным расчётам, себестоимость поездки одного пассажира составляет более 30 рублей. Увеличение тарифа на два рубля – это частичная компенсация затрат, которые несут муниципальные предприятия, говорят в администрации Братска. На оставшуюся сумму будет увеличено дотирование из бюджета города.