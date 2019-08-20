В Братске за пять лет намерены переоснастить муниципальный автопарк

Братск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие пять лет администрация Братска планирует полностью переоснастить автопарк муниципальных пассажирских предприятий. Для этого предполагается закупить около 40 троллейбусов и 140 автобусов, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Уже в ближайшее время на маршруты выйдут три новых троллейбуса, который доставили железной дорогой с завода-изготовителя в Вологде. Сейчас идет их расконсервация.

– Процесс трудоёмкий. Требования железной дороги – чтобы троллейбусы были заклеены специальной упаковкой. На сегодняшний момент работники управления занимаются очисткой и подготовкой новой техники для выхода на линию, – говорит директор МП «Братское троллейбусное управление» Владимир Синицын.

Современные и комфортные низкопольные троллейбусы приспособлены для эксплуатации в условиях Сибири, в том числе, в салоне установлены дополнительные обогреватели.

Каждый троллейбус оборудован комплектом из четырех электронных информационных табло, на которых будет размешаться информация о маршруте. Также установлены автоинформаторы для объявлений остановок.

Для людей с ограниченными возможностями в каждом троллейбусе установлена аппарель – складной пандус для инвалидных колясок.

Планируется, что подготовка к выходу троллейбусов на линию пройдет до конца этой недели.

Также в 2019 году по муниципальной программе «Транспорт» для обновление парка Центрального автотранспортного предприятия были закуплены 28 дизельных автобусов «ПАЗ – Вектор». Это позволило на 70 % обновить автопарк этого муниципального предприятия.