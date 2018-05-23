В Братске запущен конкурс по выбору подрядчиков для текущего ремонта автодорог

Братск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Братска запустила конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на проведение текущего ремонта автомобильных дорог. Общая площадь ямочного ремонта составит около 20 тысяч квадратных метров, пять улиц отреставрируют методом сплошного покрытия дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба мэрии Братска со ссылкой на городской комитет ЖКХ, сумма контрактов по ямочному ремонту составит свыше 22 млн рублей, по ремонту методом сплошного покрытия – более 88 млн рублей.

– Процедуры проводятся в установленном законом порядке. С учетом всех требований по срокам проведения и оформления документации контракты с подрядными организациями будут заключены к 1 июля, – сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ Андрей Бакшеев.

В настоящее время ямочный ремонт основных городских магистралей, в соответствии с муниципальным заданием, проводит Дорожная служба Братска. Всего в этом году из городского бюджета на текущий ремонт дорог направлено свыше 155 млн рублей.