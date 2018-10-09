|Транспорт
|10.10.2018
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В Братском районе 10 и 24 октября изменится расписание одной электрички
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Братский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пригородного поезда №6149 Кежемская – Вихоревка изменится 10 и 24 октября в связи с технологической необходимостью, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Пригородный поезд со станции Кежемская будет отправляться в 16:55 вместо 16:46, на станцию Вихоревка будет прибывать в 19:27 вместо 19:18.
Время указано местное.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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