В Братском районе 10 и 24 октября изменится расписание одной электрички

Братский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пригородного поезда №6149 Кежемская – Вихоревка изменится 10 и 24 октября в связи с технологической необходимостью, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пригородный поезд со станции Кежемская будет отправляться в 16:55 вместо 16:46, на станцию Вихоревка будет прибывать в 19:27 вместо 19:18.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».