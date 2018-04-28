В Бурятии к 2020 году планируют построить новый терминал аэропорта «Байкал»

Бурятия, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Бурятии заложили «первый камень» фундамента нового терминала аэропорта «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Объект планируют открыть в 2020 году.

Церемонию провели 28 апреля во время визита в Улан-Удэ министра транспорта России Максима Соколова.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Бурятии

– Аэропорт является лицом любого города, любого региона. Но особенно важен этот объект именно здесь, в республике Бурятия. Это край, имеющий колоссальный туристический потенциал. И, конечно же, этого объекта ждут не только гости республики, туристы, а в первую очередь, ждут те, кто живет на этой прекрасной земле, поскольку сегодняшний действующий аэропорт уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляет современный пассажир, современные стандарты авиационной отрасли, – отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Также глава Минтранса РФ заявил, что новый терминал будет соответствовать ожиданиям и туристов, и жителей республики.

– Вместимость этого аэропорта, годовая проходимость на порядок будет превосходить тот пассажиропоток, который имеется сегодня. Соответствие терминальной, аэропортовой, аэровокзальной инфраструктуры будет тем фактором, который обеспечит привлекательность этого аэропорта, и выведет его в один из крупнейших авиаузлов нашей страны. Нет никаких сомнений, что буквально через два с небольшим года будет на этом месте стоять уже новый, красивый терминал на радость всем, кто путешествует авиационным транспортом, – говорит он.

Председатель совета директоров компании «AEON Corporation» Роман Троценко рассказал, что новый терминал позволит вывести пассажиропоток аэропорта до двух миллионов пассажиров в год.

– Мы с вами закладываем международный терминал аэропорта Улан-Удэ. В общей сложности мы выйдем на 20 тыс кв метров площадей, что позволит нам обслуживать до двух миллионов пассажиров в год. Это очень большой запас для Улан-Удэ. Мы решились на это, видя, что глава Бурятии Алексей Цыденов вышел с программой по развитию туризма на Байкале, в том числе въездного туризма, нацеленного на обслуживание туристического потока из Китая, Японии, Кореи, в основном из азиатской части мира, – сказал Роман Троценко.

По словам председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко, строительство нового терминала будет вестись только за счет компании, объем инвестиций компании составит 2 млрд рублей. К 2028 году по плану пассажиропоток должен достигнуть 1 млн 140 тысяч человек.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил Минтранс России за вклад в строительство новой взлетно-посадочной полосы.

В Иркутске, напомним, также уже ни один год обсуждается необходимость строительства нового и модернизации старого терминала. Однако до сих пор эти проекты, особенно по новому аэропорту, остаются лишь на уровне разговоров.