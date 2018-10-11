В Черемхово 12 октября ограничат движение через железнодорожные переезды

Черемхово, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 12 октября на железнодорожных переездах в поселке Жаргон и на Западном переезде с 10.40 до 17.40 местного времени будет ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, объезд автотранспорта может быть осуществлен по автомобильному мосту в районе площади имени Ленина.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.