|Транспорт
|11.10.2018
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В Черемхово 12 октября ограничат движение через железнодорожные переезды
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Черемхово, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 12 октября на железнодорожных переездах в поселке Жаргон и на Западном переезде с 10.40 до 17.40 местного времени будет ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, объезд автотранспорта может быть осуществлен по автомобильному мосту в районе площади имени Ленина.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
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