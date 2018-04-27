В Черемхово 3 мая будет закрыт западный железнодорожный переезд на 5053-м километре

Черемхово, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово с 12.00 до 18.00 3 мая будет закрыт западный железнодорожный переезд на 5053-м километре участка Черемхово – Забитуй.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это связано с ремонтными работами на пути. Объезд автотранспорта будет осуществляться через автомобильный мост в районе площади имени Ленина.