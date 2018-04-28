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29.04.2018

В Черемхово 3 мая ограничат движение на переезде в Жаргоне

Черемхово, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В черемховском посёлке Жергон 3 мая на переезде железной дороги с 10.00 до 18.00 ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ограничение вводится в связи с ремонтными работами на пути Восточно-Сибирской железной дороги. Объезжать можно будет вдоль железнодорожного пути до улицы Волочаевской, далее по автомобильному мосту в районе площади имени Ленина.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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