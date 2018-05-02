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03.05.2018

В двух районах Иркутской области ремонтируют федеральную трассу «Сибирь»

Куйтунский район, Тайшетский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Развернуты работы по ремонту 46 километров трассы Р-255 «Сибирь» на пяти участках в Куйтунском и Тайшетском районах. Движение на них временно ограничено до 50 км/ч, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье». Ввод объектов в эксплуатацию намечен на осень 2018 года.

Так, на трех участках капитального ремонта с 1197-го по 1207-й, с 1538-го по 1544-й и с 1595-го по 1601-й километры общей протяженностью 26,4 километра предусмотрено выполнение работ по устройству основания методом холодного ресайклинга. В качестве покрытия здесь применят щебеночно-мастичный асфальтобетон со стабилизирующей добавкой на основе целлюлозного волокна, что обеспечит повышенную устойчивость к старению, образованию трещин и увеличит долговечность покрытия.

Специалистам предстоит отремонтировать водопропускные трубы, укрепить обочины, заменить знаки и сигнальные столбики, а также установить 17 км металлического барьерного ограждения.

Кроме того, дорожные организации приступили к ремонту на двух других участках трассы «Сибирь» – с 500-го метра 1563-го по 1583-й километры общей протяженностью 19,5 километров. На объектах ведутся работы по усилению дорожной одежды, укреплению обочин, ремонту водоотводных сооружений. Для повышения уровня безопасности дорожного движения заменят элементы обустройства дороги, в том числе установят 4,3 км барьерного ограждения.

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