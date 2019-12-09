Эхирит-Булагатский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе под давлением прокуратуры построили мост через Куду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в 2017 году во время схода жителей деревни Батхай, входящей в состав муниципального образования «Капсальское», прокуратурой Эхирит-Булагатского района принято коллективное обращение граждан о защите нарушенных прав. Жители в своем обращении ставили вопрос о необходимости строительства моста через реку Куда для восстановления дорожного сообщения между селом Капсал и деревней Батхай, которое фактически было утрачено с 1993 года. Автомобильное сообщение возможно было только через территории муниципальных образований «Тугутуйское», «Захальское» по объездной дороге, протяженность которой составляет 85 км.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Эхирит-Булагатского района построить мост через реку Куда. Решением суда требования прокурора, предъявленные в защиту неопределенного круга лиц, были удовлетворены.

В процессе исполнения решения суда администрацией района в ноябре 2018 года заключен муниципальный контракт на строительство моста на общую сумму 34,2 млн рублей. Сейчас строительство моста завершено.