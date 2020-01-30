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Транспорт
31.01.2020

В «Единой России» призывают региональные власти принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта

Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» обратились к региональным властям и фракциям партии в законодательных собраниях с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы.

Об этом рассказал координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский, сообщает пресс-служба «Единой России».

– С наступлением морозов растет количество обращений в «Единую Россию» о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. В настоящее время данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и лишь в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Мы обратились к главам регионов, фракциям «Единой России» в законодательных собраниях с требованием в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления, – рассказал Афонский.

Депутат напомнил, что в 2019 году Минтрансом была разработана инициатива, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму.

– В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты, – заключил координатор партпроекта.

Инициативу принятия региональными властями нормативно-правовых актов о запрете высадки детей из общественного транспорта поддержал депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Тен.

– На сегодня федеральное законодательство не содержит прямого запрета высаживать на улицу детей, не оплативших проезд в общественном транспорте, в зависимости от погодных условий. Эти отношения регулируются на стыке гражданского, административного и уголовного права, а также относятся, по сути, к сфере регулирования не только федерального, но и регионального законодательства – отсюда и сложность. Другой нюанс, что здесь надо рассматривать не только правовые основы, но и моральные. Мы много говорим о развитии гражданского общества, но забываем, что уважительное и доброе отношения друг к другу начинается с элементарных вопросов повседневной жизни. Ситуация, когда детей за безбилетный проезд фактически высаживают на мороз, не укладывается в сознании нормального человека. В ряде случаев это можно квалифицировать как уголовное преступление. Это уже другая мера ответственности. Региональные власти занимаются организацией транспортного обслуживания населения, в том числе, автомобильным транспортом. Поэтому вполне могут решать такие вопросы на уровне собственных нормативных актов. Причем, при желании, в достаточно сжатые сроки, – считает Сергей Тен.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

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