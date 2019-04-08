В федеральную собственность передали два участка автодороги в Усть-Куте

Усть-Кут, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Два отрезка автодороги в Усть-Куте получили федеральный статус – с баланса муниципалитета их передали в оперативное управление подведомственного Росавтодору Упрдор «Прибайкалье». Оба участка трассы А-331 «Вилюй» проходят по уличной сети города.

Общая протяженность переданных дорог – девять километров. Один участок располагается от стелы у въезда в Усть-Кут с западной стороны до выезда на автодорогу «Обход Усть-Кута». Второй – от федеральной автодороги А-331 «Вилюй» до 15-го километра в направлении поселка Верхнемарково Усть-Кутского района.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», с просьбой принять объекты в федеральную собственность местные жители и администрация Усть-Кута обратились в управление в 2017 году. После согласовательных процедур в Росавтодоре в 2018 году участки обхода города включили в план перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

На сегодняшний день трасса А-331 «Вилюй» в Иркутской области представляет собой единый транспортный коридор. Вновь присоединенные участки уже в этом сезоне начнут приводить в нормативное состояние в рамках программы содержания автомобильных дорог. Идет разработка проектной документации на капитальный ремонт.