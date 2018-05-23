В Иркутск 24 мая прибывает колонна тестового автопробега «Далянь-Новосибирск»

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Колонна транспортных средств, задействованных в тестовом автопробеге по маршруту Далянь (КНР) – Новосибирск (Россия), 24 мая прибывает в Иркутск.

Напомним, автопробег стартовал 18 мая из Даляня. В автопробеге задействованы грузовые автомобили российских и китайских перевозчиков, а также два автобуса. Мероприятие проходит в рамках развития транспортного коридора из Азии в Европу, где Россия выступает связующим звеном с транзитным потенциалом.

Как сообщают организаторы, преодолев по территории Китая более 1800 километров, колонна 22 мая пересекла российско-китайскую границу через сопредельные МАППы «Маньчжурия» и «Забайкальск» и въехала на территорию России. На границе грузовые автомобили успешно прошли необходимые таможенные процедуры. До точки отгрузки товара (фрукты и овощи) – Новосибирска – предстоит пройти еще около 4000 километров.

– По ходу следования делегации осмотрели текущее состояние дорог Китая на маршруте, испытали на себе уровень обслуживания в сервисных придорожных зонах, ознакомились с работой пунктов оплаты проезда. Кроме того, оценили состояние стоянок для большегрузов и пункты отдыха/питания для водителей. Полученные сведения будут учитываться в дальнейшем при запуске грузоперевозок по этому маршруту на постоянной основе, – подчеркнул генеральный директор координатора пробега – тФБУ «Росавтотранс» – Алексей Двойных.