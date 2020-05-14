В Иркутск из Китая 15 мая должны прилететь 67 человек

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На рейс Сицзяо (КНР) – Иркутск, запланированный на 15 мая, зарегистрировались 67 пассажиров. Из них 26 человек – это жители Иркутской области, сообщила начальник управления губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Среди пассажиров жители еще 17 субъектов РФ: Ленинградской, Свердловской областей, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Бурятии, Новосибирска и других территорий.

– Все прибывающие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания, – подчеркнула Ольга Куриленкова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в обсерваторах других субъектов России размещены 52 жителя Иркутской области.

Всего с 1 апреля международными рейсами на территорию Приангарья прибыл 871 человек, из которых 616 жители Иркутской области.

– За это время мы встретили семь международных рейсов из Таиланда и Вьетнама. В мае у нас пока только один такой рейс, который ожидаем завтра. Тем не менее, жители области возвращаются из-за границы рейсами, которые прибывают в другие субъекты страны, – сказала Ольга Куриленкова.

На сегодняшний день за пределами России находится 516 жителей Иркутской области в 56 странах. Правительства региона продолжает оказывать содействие российским гражданам, желающим вернуться на родину.