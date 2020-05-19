В Иркутске 15 земельных участков будут выкуплены у граждан под строительство дорог

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у граждан под строительство дороги будут выкуплены 15 земельных участков по адресам: ул. Лесная, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Карбышева, 50, 52, 54; ул. Ушаковская, 39, 39а – 1,39а – 2, 43а, 41.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», ремонт дорог в границах этих адресов – один из наказов депутату думы Иркутска Алексею Распутину от жителей предместья Рабочее.

Проект рассчитан на два года. Общая стоимость работ составит 133 миллиона рублей вместе с выкупом у жителей земельных участков и домов. В текущем году будет проведено изъятие земли и ее переоформление. А сама реконструкция будет проведена в 2021 году. Дорога будет расширена до трех полос. Там появится ливнеотвод, канализационная система, тротуарные зоны, освещение, изменится ось трассы, что непременно снизит травматизм на данных участках.

Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на участках: ул. Карбышева (от ул. Северной до ул. Ушаковской) и ул. Ушаковская (от ул. Карбышева до ул. Лесной).