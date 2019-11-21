В Иркутске 2-3 раза в неделю проходят рейды по проверке общественного транспорта

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходят межведомственные рейды по проверке общественного транспорта. В контрольных мероприятиях принимают участие представители ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», МУГАДН по республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также администрации города Иркутска, пишет пресс-служба мэрии.

По словам начальника отдела организации пассажирских перевозок департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Николая Лановенко, комиссия проверяет общественный транспорт на предмет соблюдения транспортного законодательства в сфере пассажирских перевозок.

– Прежде всего мы смотрим, правильно ли осуществляется перевозка пассажиров, имеются ли у водителей соответствующие документы. Кроме этого, проверяем, соблюдаются ли правила вождения, управления транспортным средством, а также оснащён ли транспорт тахографом и транспортным валидатором. Подобные рейды проводятся регулярно, 2-3 раза в неделю. Стоит отметить, что в последнее время в Иркутске наблюдается снижение количества правонарушений, и как следствие – снижение количества замечаний по работе общественного транспорта от жителей, – рассказал Николай Лановенко.

С начала 2019 года в ходе рейда контрольной комиссией составлено 1490 протоколов об административной ответственности. Руководителей транспортных предприятий вызывают на комиссии, где дают заключение об устранении нарушений. По словам сотрудников Ространснадзора, зачастую фиксируются такие нарушения, как отсутствие карты в тахографе, копия карты маршрута, а также высадка пассажиров в неположенных местах.

КООРДИНАТЫ:

Замечания по работе общественного транспорта принимаются отделом организации пассажирских перевозок КГО по телефону: 8 (3952) 52-00-39 или по адресу: Иркутск, улица Сухэ-Батора, 11.