В Иркутске 29 ноября ограничат движение по улице Марии Цукановой

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября с 18:00 частично перекроют автомобильное движение по центральной части дороги по улице Марии Цукановой (на участке от улицы Рабочего Штаба до перекрестка улиц Марии Цукановой и переулка Челябинский).

Дорога, тем не менее, будет открыта для автомобилей по крайним правым полосам в обоих направлениях. Полностью движение планируется восстановить в 6:00 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», ограничение движения связано с проведением диагностических работ на тепловой сети.