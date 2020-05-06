В Иркутске до 15 сентября закрыли движение по улице Гаврилова

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи со строительно-монтажными работами на тепловой сети по улице Гаврилова до 15 сентября закрыли движение в районе дома № 1 «А» и «Б».

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», улицу перекрыли 4 мая по направлению движения от улицы Сурикова до улицы Цесовская Набережная. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».