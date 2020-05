В Иркутске перекроют движение по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября

Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи со строительством тепловой сети по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября будет закрыто движение для автотранспорта. Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», строительство пройдёт в шесть этапов: 1 этап c временным прекращением движения транспортных средств на участке от перекрестка ул. 25 Октября – улицы Красных Мадьяр до дома № 19 по улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 26 мая 2020г. до 20:00 часов 31 мая 2020г.; 2 этап c временным прекращением движения транспортных средств на участке от дома № 19 по улицы Красных Мадьяр до дома № 22 по улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 01 июня 2020г. до 20:00 часов 15 июня 2020г.; 3 этап c временным прекращением движения транспортных средств на участке от дома № 22 по улицы Красных Мадьяр до дома № 26 по улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 16 июня 2020г. до 20:00 часов 27 июня 2020г.; 4 этап c временным прекращением движения транспортных средств на участке от дома № 26 по улицы Красных Мадьяр до дома № 32 по улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 28 июня 2020г. до 20:00 часов 20 июля 2020г. 5 этап c временным прекращением движения транспортных средств на участке от дома № 32 по улицы Красных Мадьяр до дома № 40 по улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 21 июня 2020г. до 20:00 часов 10 августа 2020г. ; 6 этап с временным ограничением движения транспортных средств на участке от дома № 21 по улицы 25 Октября до перекрестка улицы 25 Октября – улицы Красных Мадьяр с 09:00 часов 10 августа 2020г. До 20:00 часов 20 августа 2020г. Место строительства сетей будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

