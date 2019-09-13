В Иркутске до 24 сентября продлили ограничение проезда по улице Грязнова

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ремонтные работы на сетях теплоснабжения по улице Грязнова в районе пересечения с улицей Карла Маркса в связи с производственной необходимостью продлеваются до 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ранее проезд по этому участку был ограничен на месяц – с 15 августа по 15 сентября. Это связано с проведением работ по техническому переоборудованию тепловых камер.