В Иркутске до 5 сентября закроют движение по улице 5-й Армии

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 августа по 5 сентября 2019 года движение транспорта по улице 5-й Армии от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова будет закрыто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На участке будут производиться работы по ремонту дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы на объекте будут проводиться в круглосуточном режиме, поясняют в администрации Иркутска.