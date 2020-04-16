В Иркутске до июля планируют отремонтировать улицу Зимняя в предместье Рабочее

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Улицу Зимняя в предместье Рабочее на участке от улицы Напольной до начальной школы №66 отремонтируют в этом году в Иркутске по предложению депутата думы города по одномандатному избирательному округу №22 Алексея Распутина. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Об этом на совещании сообщил заместитель начальника департамента дорожной деятельности Руслан Батраченко. Текущий ремонт пройдет дорожными картами на двух участках. Будут заасфальтированы 726 квадратных метров длиной 121 метр на улице Зимней и 230 квадратных метров длиной 39 метров на улице Сарафановской (на проезжей части у лицея №1).

С вопросом благоустройства к депутату Алексею Распутину обращались многие жители предместья Рабочее, потому что в связи с открытием детского сада на пересечении улиц по ул. Сарафановской и Зимней начался дорожный коллапс.

– Неоднократно поднимал вопрос по обустройству парковочной зоны, предвидя ситуацию. Сейчас первым делом нужно привести в порядок дорожное полотно. Оно сегодня в ненадлежащем состоянии, – подчеркнул Алексей Распутин.

В этом году на улице Зимней будет установлен нерегулируемый пешеходный переход между детским садом и школой. И вторым этапом будет благоустроена парковочная зона.

– Над решением вопроса парковки – продолжаем работу. Жители близлежащих домов не должны пострадать от обустройства парковки. Одинаково удобно должно быть всем: и жителям, и пешеходам, и водителям, – подчеркнул депутат округа.

Асфальтирование участков дорог планируется провести до 1 июля 2020 года.