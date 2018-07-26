|Транспорт
|25.04.2018
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В Иркутске до конца апреля закроют проезд по улице Пржевальского
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Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 по 28 апреля будет закрыт для проезда участок улицы Пржевальского между 4-м и 5-м Советскими переулками. С 27 апреля по 1 мая будет закрыт проезд на участке той же улицы, но от 5-го Советского переулка до 6-го.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением работ по монтажу канализационных колодцев.
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