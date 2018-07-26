В Иркутске до конца апреля закроют проезд по улице Пржевальского

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 по 28 апреля будет закрыт для проезда участок улицы Пржевальского между 4-м и 5-м Советскими переулками. С 27 апреля по 1 мая будет закрыт проезд на участке той же улицы, но от 5-го Советского переулка до 6-го.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением работ по монтажу канализационных колодцев.