В Иркутске движение по улице Варламова откроют 22 мая

Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с продлением ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети движение по улице Варламова откроют 22 мая в 22:00.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», работы ведутся в районе дома № 95/1 Б, движение перекрыто с 6 мая по правой полосе проезжей части – по направлению движения в сторону улицы Костычева.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».