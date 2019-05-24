В Иркутске движение транспорта на одном участке улицы 4-й Советской станет односторонним

Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 6 июня на участке ул. 4-й Советской от ул. Александра Невского до ул. Карла Либкнехта будет организовано одностороннее движение – в направлении к ул. Карла Либкнехта.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД в целях обеспечения безопасности пешеходов.