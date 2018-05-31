|Транспорт
|01.06.2018
|
|
В Иркутске движение транспорта по улице Байкальской ограничат в ночь на 2 июня
|
Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с полуночи до 9.00 2 июня будет частично ограничен проезд по улице Байкальской на участке от улицы Красных Мадьяр до улицы Трилиссера.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram