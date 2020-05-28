|Новости транспорта в Иркутской области
|26.05.2020
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В Иркутске изменится схема движения автобуса № 34
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Иркутск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая с 09:00 до 20:00 изменится схема движения автобуса № 34. Это связано с ограничением движения транспорта по улице Якоби на участке от улицы Захарова до улицы Аносова.
Как сообщает пресс-служба администрации города, движение муниципального маршрута регулярных перевозок № 34 «Ц. Рынок – Ерши» будет проходить следующим образом:
Будут перенесены следующие остановки: