ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Транспорт
02.10.2018

В Иркутске изменится схема движения по улице Карла Маркса

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 3 октября схема движения по улице Карла Маркса изменится.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, теперь автомобилистам при движении по улице Карла Маркса в сторону ТЦ «Фортуна» запрещен поворот налево – на улицу Франк-Каменецкого. Согласно новой схеме следует осуществить поворот направо по кольцу через улицу Франк-Каменецкого и продолжить движение по улице Октябрьской революции до пересечения улиц Франк-Каменецкого и Карла Маркса, после чего повернуть направо. Соответствующие дорожные знаки установлены.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске