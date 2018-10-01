В Иркутске изменится схема движения по улице Карла Маркса

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 3 октября схема движения по улице Карла Маркса изменится.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, теперь автомобилистам при движении по улице Карла Маркса в сторону ТЦ «Фортуна» запрещен поворот налево – на улицу Франк-Каменецкого. Согласно новой схеме следует осуществить поворот направо по кольцу через улицу Франк-Каменецкого и продолжить движение по улице Октябрьской революции до пересечения улиц Франк-Каменецкого и Карла Маркса, после чего повернуть направо. Соответствующие дорожные знаки установлены.