В Иркутске изменят схему движения на Маратовской развязке

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 сентября будет частично изменена приоритетность дорожного движения на развязке «Маратовская».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД «Иркутское».

На выезде с примыкания развязки к улице Рабочего Штаба в сторону улицы Ангарской знак «Уступите дорогу» будет заменен на знак «Главная дорога». Соответственно изменятся дорожные знаки по улице Рабочего Штаба. Кроме того, главной будет дорога для двигающихся с улицы Сурнова в сторону улицы Рабочей, а на выезде с поворотных полос в сторону центра поставят знак «Уступите дорогу».