В Иркутске на четыре дня закроют проезд по улице Пржевальского

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 21 по 25 мая будет закрыто движение транспорта по улице Пржевальского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение касается участка с 7-го до 8-го Советского переулков.

Это связано с проведением строительных работ по монтажу канализационного колодца, поясняют в администрации Иркутска.