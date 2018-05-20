|Транспорт
|21.05.2018
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В Иркутске на четыре дня закроют проезд по улице Пржевальского
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Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 21 по 25 мая будет закрыто движение транспорта по улице Пржевальского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение касается участка с 7-го до 8-го Советского переулков.
Это связано с проведением строительных работ по монтажу канализационного колодца, поясняют в администрации Иркутска.
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