В Иркутске на два месяца перекроют второстепенный проезд вдоль Байкальской в Солнечном

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 1 июня до 24:00 30 августа 2018 года движение транспорта по второстепенному проезду вдоль улицы Байкальская от улицы Дыбовского до здания №258А будет закрыто.

Кроме того, с 20:00 4 июня до 24:00 17 июня будет закрыт проезд на перекрестке улицы Дыбовского и второстепенного проезда вдоль улицы Байкальская. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с реконструкцией тепловой сети в микрорайоне.