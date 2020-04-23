В Иркутске на две недели ограничат движение по улице Красноказачьей

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске для проведения диагностики и ремонтных работ по улице Красноказачьей на две недели ограничат движение.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничат с 9:00 24 апреля до 20:00 7 мая в районе дома № 21 по центру проезжей части улицы Красноказачьей – по направлению движения от улицы Плеханова до улицы Култукской.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».