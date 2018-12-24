|Транспорт
|25.12.2018
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В Иркутске на линию выпустили новогодние троллейбусы и трамвай
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Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскгортранс» оформил к Новому году троллейбусы и трамвай. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
По-новогоднему в Иркутске украсили три троллейбуса и один трамвай.
Кроме того, пользователи социальных сетей поделились видео с «новогодним нарядом» техники «Иркутскавтодора».
Кстати, напомним, недавно автопарк «Иркутскгортранса» пополнили пять троллейбусов и десять трамвайных вагонов.
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