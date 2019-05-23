В Иркутске на месяц ограничат проезд по улицам Желябова и Грязнова

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 25 мая до 24:00 25 июня будет частично ограничен проезд по улице Желябова в районе пересечения с переулком Гусарова. В это же время будет ограничено движение по улице Грязнова в районе дома №1.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением технического переоборудования тепловых камер, расположенных в перечисленных местах.