ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Новости транспорта в Иркутской области
19.05.2020

В Иркутске на неделю ограничат движение по улице Желябова

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети в районе дома №8А по улице Желябова с 20 по 27 мая будет ограничено движение транспорта.

В Иркутске на неделю ограничат движение по улице Желябова

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничат с 09:00 20 мая до 20:00 27 мая по центральной полосе проезжей части улицы Желябова – по направлению движения от Сухэ-Батора до улицы Каландарашвили.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении  Яндекс-карты в режиме «пробки».

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
В Иркутске на неделю ограничат движение по улице Желябова19.05.2020
2020-05-19-09-52-05
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети в районе дома №8А по улице Желябова с 20 по 27 мая будет ограничено движение транспорта.
На Култукском тракте начинают строить обход Мотов и Чистых ключей19.05.2020
2020-05-19-07-43-52
Шелеховский район, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе в 2020 году проведут геодезические работы на строительстве нового участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в обход посёлков Моты и Чистые ключи. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
ВСЖД сообщила о продаже билетов за 90 суток до поездки18.05.2020
-90-
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - РЖД снова увеличило глубину продажи билетов (до 90 суток) на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на лето. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске 15 земельных участков будут выкуплены у граждан под строительство дорог18.05.2020
Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у граждан под строительство дороги будут выкуплены 15 земельных участков по адресам: ул. Лесная, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Карбышева, 50, 52, 54; ул. Ушаковская, 39, 39а – 1,39а – 2, 43а, 41.
Ремонт дорог в Иркутске: какие улицы перекопают в 2020 году?18.05.2020
-2020-
Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2020 году отремонтируют 19 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщается на портале госзакупок.
В Братском районе 19 мая перекроют движение на федеральной трассе18.05.2020
-19-
Братский район, 18.05.20 (ИА "Телеинформ"), - На время электромонтажных работ на строящейся ВЛ «БЛПК-Опорная» через автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» на участке Тулун-Братск км 213 будет прекращено движение автотранспорта.
Комиссии по аттестации судоводителей возобновят работу в Иркутской области с 18 мая17.05.2020
Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области с 18 мая возобновят работу экзаменационные комиссии по аттестации судоводителей на право управления судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
Гарантийный ремонт дороги до Большого Голоустного должен начаться в мае 2020 года16.05.2020
-2020-
Иркутский район, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев 16 мая во время рабочей поездки в Иркутский район обсудил с коллегами из правительства вопросы реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
На станции Новый Уоян ВСЖД в Бурятии реконструируют перрон16.05.2020
Бурятия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году на на железнодорожной станции Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции береговой посадочной платформы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске движение по улице Варламова откроют 22 мая16.05.2020
-22-
Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с продлением ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети движение по улице Варламова откроют 22 мая в 22:00.
В Иркутске перекроют движение по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября16.05.2020
-20-25-
Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи со строительством тепловой сети по улицам Красных Мадьяр и 25 Октября будет закрыто движение для автотранспорта.
В Приангарье потратят более двух миллионов рублей на муляжи дорожных камер видеонаблюдения15.05.2020
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На приобретение и установку муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» в Иркутской области планируется потратить 2 млн 120 тысяч рублей.
Сергей Тен: освещение федеральных дорог в Тулуне вошло в ФАИП15.05.2020
2020-05-15-07-33-00
Тулун, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Монтаж освещения на федеральных дорогах в Тулуне вошло в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в части объектов Министерства транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Иркутской области Сергея Тена.
Игорь Кобзев требует увеличить темпы и качество дорожного строительства в Приангарье15.05.2020
2020-05-15-02-12-19
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал недостаточными планы дорожников на 2020 год и потребовал от подрядчиков многолетней гарантии на дорожное покрытие.
В Иркутске ограничено движение по улице Лермонтова14.05.2020
2020-05-14-10-48-44
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи c ремонтными работами на тепловой сети по улице Лермонтова до 22:00 15 мая ограничено движение транспорта.
Мост через реку Малая Иреть, разрушенный наводнением, восстановили в Черемховском районе15.05.2020
2020-05-14-10-43-29
Черемховский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Автомобильный мост через реку Малая Иреть, разрушенный во время наводнения, восстановили в Черемховском районе. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Грунтовую дорогу в Свирск приведут в порядок к 2021 году14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкцию дороги, ведущей в Свирск, начнут уже в этом году. Игорь Кобзев во время рабочей поездки оценил состояние объекта, сообщает пресс-служба главы региона.
В Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода на улице Джамбула14.05.2020
2020-05-14-08-49-07
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода на улице Джамбула. Об этом мэру города Руслану Болотову доложила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова.
В северных районах Иркутской области выпал снег, водителей просят быть осторожнее14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В северных районах Иркутской области 14 мая испортилась погода. В Братске выпал снег, в связи с чем сотрудники ГИБДД призвали жителей региона быть внимательней на дорогах.
До 31 июня в Ленинском округе Иркутска изменится схема движения общественного транспорта14.05.2020
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С 18 мая по 31 июня изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском округе Иркутска. Это связано  с проведением  работ по ремонту тепловой сети и технического водопровода по улице Сибирских Партизан и временным закрытием движения транспорта по улице Сибирских Партизан на участках: от улицы Марии Ульяновой  до улицы Шпачека и от улицы Макаренко до переулка Пулковского.
Виталий Перетолчин: на ремонт дороги от Усть-Илимска до поселка Железнодорожный выделят 25 миллионов рублей14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт автомобильной дороги от Усть-Илимска до поселка Железнодорожный будет выделено 25 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба «Единой России» со ссылкой на зампреда комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, члена регионального политсовета партии Виталия Перетолчина.
Светлана Свиркина: в Иркутской области только 30% региональных дорог находятся в надлежащем состоянии14.05.2020
-30-
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 1 января текущего года в Иркутской области чуть более 30% региональных дорог и около 42% дорог местного значения находятся в нормативном состоянии.
Расписание пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет изменится на ВСЖД с 16 мая14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С 16 мая по 12 августа 2020 года расписание движения пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет изменится на участке между станциями Дельбичинда и Анзеби Восточно-Сибирской железной дороги.
В Иркутск из Китая 15 мая должны прилететь 67 человек13.05.2020
-14-67-
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На рейс Сицзяо (КНР) – Иркутск, запланированный на 15 мая, зарегистрировались 67 пассажиров. Из них 26 человек – это жители Иркутской области, сообщила начальник управления губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
В Иркутске оштрафовали спецстоянку автомобилей13.05.2020
2020-05-13-05-41-23
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска выявлены нарушения в работе штрафстоянки для автомобилей.
С 1 июня разворот на светофоре по улице Челябинской в Иркутске будет запрещен13.05.2020
-1-
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня в Иркутске запретят разворот на светофоре по адресу: улица Челябинская, 35-35б. Соответствующие знаки установят в ближайшее время.
В Тулуне организуют стационарное освещение на федеральных трассах12.05.2020
2020-05-12-09-26-54
Тулун, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Семь километров стационарного электроосвещения построят на федеральных трассах в Тулуне. Фонари появятся на трех участках автодорог Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй».
На базе УАЗа-«буханки» разработали автодом «Байкал»12.05.2020
2020-05-12-05-18-27
Ульяновск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В России представили кемпер «Байкал» на базе УАЗ СГР. Доработка «буханки» занимает 23 дня,  превратить в автодом можно как новую, так и подержанную машину. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода.
Движение по улице Красноказачья в Иркутске откроют 21 мая12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продлили срок ремонтных работ на тепловой сети по улице Красноказачья. В связи с этим дорогу полностью откроют для движения транспорта 21 мая.
В Приангарье 25 судоводителей привлечены к ответственности с начала мая12.05.2020
-25-
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С 1 мая на водных объектах Иркутской области сотрудники ГИМС привлекли к административной ответственности 25 судоводителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Иркутске по улице Гаврилова до 15 сентября запрещено движение транспорта08.05.2020
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по улице Гаврилова по направлению от улицы Сурикова до улицы Цесовская Набережная до 15 сентября запрещено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На трассе Р-258 «Байкал» началась укладка асфальта08.05.2020
2020-05-08-08-43-21
Шелеховский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал АО «Труд» приступил к укладке асфальтобетонной смеси на участке км 47 – км 55 трассы Р-258 «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области с 8 по 10 мая сотрудники ГИБДД будут «ловить» пьяных за рулем08.05.2020
2020-05-08-07-33-30
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период с 8 по 10 мая сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 13 и 15 мая08.05.2020
Слюдянский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды, 13 и 15 мая пройдет ремонт путей. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В России предложили новые штрафы для водителей08.05.2020
Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно о новых поправках в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые предлагает Минюст. Они предусматривают новые наказания для нарушителей за рулем, передает «Афанасий бизнес».
Читать все новости раздела «Транспорт»
авто новости иркутск
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)