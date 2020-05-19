В Иркутске на неделю ограничат движение по улице Желябова

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети в районе дома №8А по улице Желябова с 20 по 27 мая будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничат с 09:00 20 мая до 20:00 27 мая по центральной полосе проезжей части улицы Желябова – по направлению движения от Сухэ-Батора до улицы Каландарашвили.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».