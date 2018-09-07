В Иркутске на неделю ограничат движение транспорта по улице Октябрьской Революции

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 14 сентября движение транспорта по улице Октябрьской Революции будет частично ограничено в районе дома №17.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство до 1 октября.