|Транспорт
|07.09.2018
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В Иркутске на неделю ограничат движение транспорта по улице Октябрьской Революции
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Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 14 сентября движение транспорта по улице Октябрьской Революции будет частично ограничено в районе дома №17.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство до 1 октября.
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