В Иркутске на неделю перекроют улицу Жигулевскую

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 24 по 31 сентября будет закрыт проезд по улице Жигулевской от улицы 2-й Летчиков до улицы Егорова.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, перекресток улиц Егорова и Жигулевской будет также полностью закрыт для движения транспорта. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловой сети.