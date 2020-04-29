В Иркутске на ночь перекрыли движение по улице Желябова

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля с 22:00 ограничено движение транспорта по улице Желябова в связи с ремонтными работами на тепловой сети.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничено в районе дома №5 по левой стороне улицы Желябова – по направлению движения от переулка Кооперативный до улицы Пролетарская. Откроют улицу для проезда после 06:00 30 апреля.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».