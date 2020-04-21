В Иркутске на ночь перекроют движение по улице Сухэ-Бутора

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске для проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети 21 апреля с 20:00 будет закрыто движение для транспорта.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», участок дороги в районе дома №9 от переулка Богданова до улицы Желябова будет перекрыт до 8:00 22 апреля. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».