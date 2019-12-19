В Иркутске на время новогодних праздников запретят парковку вокруг сквера Кирова

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 21 декабря по 8 января 2020 года парковка вокруг сквера имени Кирова, в том числе напротив здания правительства Иркутской области, будет запрещена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За соблюдением запрета будут следить сотрудники ГИБДД. Это решение было принято на заседании рабочей группы по вопросам организации и проведения новогодних и рождественских праздников в Иркутске.

Кроме того, 21 и 31 декабря территория парковки по адресу улица Ленина, 14 б также будет закрыта в связи с организацией праздничного салюта. Оставить машины можно будет в районе въезда на Глазковский мост или возле ТЦ «Фортуна», говорят в администрации Иркутска.