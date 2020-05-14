Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода на улице Джамбула. Об этом мэру города Руслану Болотову доложила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, реализация проекта проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и рассчитана на 2020-2022 годы. Стоимость работ составит более полутора миллиардов рублей. Согласно плану, реконструкция путепровода позволит существенно снизить транспортную нагрузку и оптимизировать схему движения автотранспорта.

– Подрядчик уже приступил к первому этапу реализации проекта. Сейчас ведутся работы по расширению улицы Иркутной – через нее пойдет основной поток транспорта во время ремонта. Реконструкция путепровода предполагает строительство нового мостового перехода через железнодорожные пути, расширение проезжей части, обустройство тротуаров, новой системы освещения, – рассказала Марина Цыренова.

Также в 2020 году планируется начать реконструкцию развязки улиц Карбышева – Ушаковская – Северная. Реализация проекта рассчитана на 2020-2021 годы.

– Ремонт дорог на всех объектах осуществляем комплексно: кроме реконструкции дорожного полотна, установки бордюров, обустройства тротуаров, проводится благоустройство и озеленение территории. Большое внимание уделяется вопросам безопасности, – отметил Руслан Болотов. – В этом году мы усилили контроль за качеством дорожного ремонта на всех его этапах. Строительный сезон у нас довольно короткий, поэтому также следим за соблюдением сроков. На объекты выезжаем фактически каждый день. Это позволяет оперативно отрабатывать возникающие замечания.

На сегодня продолжаются работы по реконструкции улицы Баумана. От 18-го Советского переулка до объездной дороги Ново-Ленино планируется обустроить четырехполосное движение, оборудовать велодорожки, остановки, выполнить озеленение, работы завершаться в сентябре.

На улице Култукской начался второй этап капитального ремонта. В работе находится участок от Красноказачьей до Космического переулка. На объекте ведется строительство ливневой канализации, установка дренажных колодцев и прокладка водопроводных коммуникаций. В дальнейшем на улице сделают тротуары, установят дорожные ограждения, оборудуют отдельные съезды к домам и уложат новый асфальт. Работы планируется окончить 1 октября.

В этом году в рамках национального проекта в Иркутске отремонтируют 19 объектов общей протяженностью 23 километра.

С полным списком улиц можно ознакомиться на официальном сайте администрации .