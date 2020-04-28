В Иркутске ограничат движение по улицам Клара Цеткин и Варламова

В Иркутске в связи с тепловыми работами на тепловых сетях 29 апреля с 8:30 будет ограничено движение по улице Клары Цеткин в районе дома № 9 «Б».

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение будет ограничено до 20:00 30 апреля по правой стороне автодороги – по направлению движения от улицы Гоголя до улицы Пушкина.

Также для диагностики тепловой сети и ремонтных работ в районе дома № 95/1 Б по улице Варламова с 08:30 6 мая до 20:00 12 мая 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части по направлению движения в сторону улицы Костычева.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».