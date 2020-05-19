В Иркутске ограничат движение по улицам Ленина и Баррикад

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети в районе дома № 4 по улице Ленина с 21 по 22 мая будет ограничено движение транспорта

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение будет ограничено с 19:00 21 мая до 7:00 22 мая по правой полосе проезжей части улицы Ленина – по направлению движения от улицы Сурикова до улицы Чкалова.

Также в связи с ремонтными работами на тепловой сети по улице Баррикад с 9:00 9 июня до 20:00 30 июля будет ограничено движение для автотранспорта улицы Баррикад – от улицы Зимняя до улицы Ленская, будут закрыты три полосы проезжей части.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».