В Иркутске ограничат движение по улице Вампилова

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 11 по 13 сентября ограничат движение по улице Вампилова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение частично ограничат в районе дома №16 будет. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода, поясняют в администрации Иркутска.