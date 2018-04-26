В Иркутске ограничат движение транспорта в майские праздники

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска ограничат движение транспорта 2,4, 5, 7 и 9 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

В частности, 2 и 4 мая с 18.00 до 23.00 часов, 5 мая с 17.00 до 23.00 часов и 7 мая с 16.00 до 23.00 часов движение по площади графа Сперанского будет закрыто. Объезд будет со стороны улицы Ленина: Ленина – Канадзавы – Марата – Чкалова – Глазковский мост. В обратную сторону: Глазковский мост –Чкалова – Марата – Свердлова – Ленина. По Сухэ-Батора: Желябова – Декабрьских Событий – Нижняя Набережная – Сурикова – Глазковский мост.

9 мая с 9.00 начнется шествие колонн и праздничные концерты, во время которых планируется закрыть движение транспорта:

- по улице Советская – от улицы Красноярская до улицы Карла Либкнехта и Красных Мадьяр;

- по улице Дек. Событий – от улицы Советская до улицы Нижняя Набережная;

- по улице Карла Маркса – от улицы Франк-Каменецкого до улицы Сухэ-Батора;

- улица Сухэ-Батора на всем ее протяжении и площадь им. Сперанского;

- улица Дек. Событий – от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя Набережная.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» рекомендует всем автолюбителям заранее планировать свой маршрут движения, а также воздержаться в эти дни от поездок на личном автомобиле к местам подготовки и проведения праздничных мероприятий.