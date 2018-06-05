В Иркутске ограничат на два дня движение транспорта по Ольхонскому переулку

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 7 июня движение транспорта по Ольхонскому переулку в районе пересечения с улицей Харьковской (м-н Юбилейный) будет частично ограничено.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.