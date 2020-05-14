|Новости транспорта в Иркутской области
|14.05.2020
|
|
В Иркутске ограничено движение по улице Лермонтова
|
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи c ремонтными работами на тепловой сети по улице Лермонтова до 22:00 15 мая ограничено движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничено по правой полосе улицы Лермонтова – от улицы Клары Цеткин до улицы Шмидта. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».
Тэги: