В Иркутске ограничено движение по улице Лермонтова

Братск, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Ежегодно в Иркутской области безвозвратно сгорают сотни тысяч гектаров леса. Эффективную работу по локализации, а где это возможно – и тушению пожаров, можно вести только при взаимодействии всех профильных служб. Важнейшую роль в выявлении очагов, определении площади и границ пожаров играет малая авиация.